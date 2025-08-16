Денис Паслер поблагодарил всех, кто делает Екатеринбург краше

Глава региона напомнил, что город, расположенный на реке Исети, был основан 302 года назад по указу Петра I как завод-крепость, и вскоре стал ключевым центром горнодобывающей промышленности на Урале. В годы Великой Отечественной войны он проявил себя как важнейший центр оборонной промышленности, надежный оплот страны. Не случайно ему было присвоено звание «Город трудовой доблести».