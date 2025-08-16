Ричмонд
Денис Паслер поблагодарил всех, кто делает Екатеринбург краше

В столице Урала создаются все условия для работы, ведения бизнеса, занятий спортом и творчеством и просто для жизни, отмечает глава Свердловской области.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбург является активно развивающимся городом, в котором создаются условия для жизни, ведения бизнеса, работы, а также для занятий творчеством и спортом. Об этом говорится в обращении врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера к горожанам по случаю 302-летия столицы Урала, сообщает региональный департамент информполитики.

Глава региона выразил признательность всем, кто вносит свой вклад в благоустройство и повышение комфорта в Екатеринбурге.

«Сердце Урала, промышленная столица России, студенческий, креативный и культурный полюс страны — всё это о Екатеринбурге. О динамичном и современном мегаполисе, который мы любим всей душой», — написал Денис Паслер в соцсетях.

Глава региона напомнил, что город, расположенный на реке Исети, был основан 302 года назад по указу Петра I как завод-крепость, и вскоре стал ключевым центром горнодобывающей промышленности на Урале. В годы Великой Отечественной войны он проявил себя как важнейший центр оборонной промышленности, надежный оплот страны. Не случайно ему было присвоено звание «Город трудовой доблести».

Кроме того, Денис Паслер охарактеризовал Екатеринбург как город, населённый целеустремлёнными, трудолюбивыми и талантливыми людьми.