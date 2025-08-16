Ученые Пермского Политеха выявили потенциально опасные уровни излучения в китайских гибридных авто

Российский авторынок демонстрирует стремительный рост спроса на экологичный транспорт: за 2024 год продажи гибридных автомобилей увеличились в 2,9 раза, достигнув 62,8 тыс. единиц. Значительную часть этого объёма составляют модели китайского производства, которые активно заполняют нишу, оставленную ушедшими западными брендами. При этом Китай уже контролирует 62% мирового рынка электромобилей, что подчёркивает его лидерство в этом сегменте. Однако вместе с увеличением количества таких транспортных средств на дорогах возникает проблема их электромагнитной безопасности. Согласно данным, электромагнитные поля, характерные для электрокаров, могут представлять угрозу для здоровья, провоцировать канцерогенные заболевания, различные неврологические нарушения, депрессии. Ученые Пермского Политеха провели исследование и выявили потенциально опасные уровни излучения в китайских гибридных авто, превышающие нормы в 8 раз. Полученные данные имеют важное практическое значение для автомобильной промышленности и здравоохранения.