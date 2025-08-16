В Красноярске впервые оцифровали отчеты губернаторов ХIХ-ХХ веков

«В этом году мы планируем оцифровать и распознать все отчеты, часть из которых находится в Российском государственном историческом архиве. На сегодняшний день уже оцифровано 42 отчета, всего в разной степени сохранности найден 81 отчет. Первый относится к 1823 году, через год после образования Енисейской губернии. Последний отчет относится к 1915 году», — рассказала Лаптева. По ее словам, это то первый в России проект по полной оцифровке и представлению широкой общественности губернаторских отчетов. «Содержание позволяет изучить динамику развития региона, представляя эффективные управленческие практики. Итог: проект уникален не только для России, но и в мировом контексте благодаря сочетанию масштабной работы с архивами, внедрению современных цифровых технологий и широкой вовлеченности сообщества», — подчеркнула исследователь.