В Кубке чемпионов Swimcup в Подмосковье приняли участие более 400 пловцов

Свыше 400 пловцов вышли на старт Кубка чемпионов Swimcup на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в городском округе Мытищи Московской области. Соревнования организовали в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Профессиональные пловцы, любители и юные спортсмены 10 августа принимали участие в классических заплывах на 300 м, 1 и 2 км. Также в рамках соревнований состоялись дополнительный старт в ластах на 2 км и командная эстафета в формате 3 по 300 м. Традиционно в заплывах принимали участие звезды отечественного и мирового плавания. Например, в командной эстафете выступил заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов. С результатами всех стартов можно ознакомиться на сайте.
«Обычно к августу вода в водоемах начинает мелеть, но этот год нас радует комфортным плаванием. Чудесные условия сказываются и на количестве участников, с каждым стартом мы видим все больше новичков, кто решил попробовать свои силы в плавании на открытой воде в Московской области. Данный старт собрал более 400 пловцов и более 500 болельщиков, что на порядок больше, чем годом ранее», — рассказал организатор заплывов серии Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Следующий турнир в рамках Кубка чемпионов Swimcup пройдет 30 августа на одном из водоемов Московской области — Озернинском водохранилище Рузского муниципального округа. Регистрация на все заплывы открыта для всех желающих на официальном сайте мероприятия.
Отметим, что в Московской области в этом сезоне прошло уже четыре турнира Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали суммарно более 1,5 тыс. любителей плавания. Во всех заплывах также участвовали спортсмены, чемпионы мира и Европы.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.