В Кубке чемпионов Swimcup в Подмосковье приняли участие более 400 пловцов

«Обычно к августу вода в водоемах начинает мелеть, но этот год нас радует комфортным плаванием. Чудесные условия сказываются и на количестве участников, с каждым стартом мы видим все больше новичков, кто решил попробовать свои силы в плавании на открытой воде в Московской области. Данный старт собрал более 400 пловцов и более 500 болельщиков, что на порядок больше, чем годом ранее», — рассказал организатор заплывов серии Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.