Госсекретарь США прокомментировал итоги саммита Россия — США на Аляске

Несмотря на достигнутый прогресс в ходе саммита Россия — США на Аляске, прошедшем 15 августа на Аляске, сторонам предстоит пройти еще долгий путь. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса», — отметил высокопоставленный американский политик.
Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным позволил достичь важных результатов. Он выразил уверенность, что встреча стала шагом вперед в решении ключевых вопросов между странами. Однако сделки пока что нет.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговоры прошли в позитивном ключе, что подтвердили оба президента. Он подчеркнул, что такой диалог позволяет сторонам совместно искать пути урегулирования международных проблем.