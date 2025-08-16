На Солнце внезапно возникла корональная дыра: прогноз магнитных бурь 17 августа 2025

Влияние корональной дыры на магнитосферу Земли можно будет ощутить уже на следующей неделе.
Едва метеозависимые люди понадеялись на спокойную неделю, как ученые вышли с новым предупреждением. По словам экспертов, на Солнце начала формироваться новая корональная дыра. О том, повлияет ли активность на звезде на магнитную бурю 17 августа — в материале URA.RU.
Солнечная активность 17 августа 2025.
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, за последние сутки на стороне Солнца, обращенной к Земле, начала формироваться огромная корональная дыра. За 24 часа ее размер увеличился на 50%. Из-за дыры на Землю отправится поток солнечного ветра, который достигнет планеты уже на следующей неделе.
«По уточненному графику скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти в понедельник, 18 августа, и может уже к 19 — 20 числу выйти на необычно высокий уровень в диапазоне 800 — 900 км/с, что в 2 — 2.5 раза превышает обычные значения», — предупредили эксперты.
На текущий момент ученые оценивают индекс солнечной активности в 4,6 баллов из 10. За последние сутки на поверхности звезды зафиксировали одну небольшую вспышку класса С.
Магнитная буря 17 августа 2025.
Несмотря на увеличивающуюся корональную дыру на Солнце, выходные пройдут спокойно. В воскресенье ученые прогнозируют «зеленый» уровень магнитосферы. С вероятностью 82% обстановка остается спокойной. Шанс незначительных всплесков геомагнитной активности — 15%. Возможность начала шторма — всего 3%. Однако уже в понедельник ситуация сильно изменится.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Ученые предполагают, что уже 18 августа шанс магнитной бури возрастет до 41%. Наибольший риск начала нового геомагнитного шторма прогнозируют на 19−20 число, после чего уровень магнитосферы Земли может вновь опуститься до «зеленых» значений. После этого, до конца августа, магнитных бурь не ожидается — лишь в период с 28 по 30 число возможно незначительное повышение геомагнитной активности.
В сентябре магнитную бурю ожидают 5 — 7 числа. Также, в период с 3 по 9 сентября, на Земле прогнозируют повышенную геомагнитную активность. Еще одна буря обрушится на метеозависимых людей 15 сентября. Однако прогноз на такой длительный срок может оказаться неточным, поэтому людям, страдающим от метеозависимости, лучше заранее проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Что делать метеозависимым.
Магнитные бури особенно тяжело переносят пожилые люди, а также те, кто имеет проблемы с сердцем или хронические болезни. Но если вы молоды и полностью здоровы, это не значит, что вы защищены: исследования говорят, что каждый третий человек на Земле ощущает колебания геомагнитного поля.
Избежать влияния солнечных бурь с помощью таблеток или лекарств не получится, но можно помочь организму проще переживать изменения в магнитосфере. Главное — следить за питанием, больше двигаться, давать себе полноценный отдых и отказаться от табака и спиртного. Эти простые правила снизят нагрузку на организм и помогут держать тело в тонусе.
Однако если слабость, головная боль или проблемы с вниманием во время магнитных бурь не прекращаются и мешают жизни — это повод проверить здоровье. Иногда за метеочувствительностью скрываются более серьезные нарушения, которые требуют консультации специалиста.