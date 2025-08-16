Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проверки документов и контроль транспорта — что происходит в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Силовики проводят масштабный комплекс режимных и поисковых мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в Севастополе проходит масштабный комплекс режимных, поисковых и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации. О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно», — написал Развожаевв своем Telegram-канале.

По его словам, проверка проводится в районе Фиолентовского шоссе на территории Гагаринского района и в окружении 26 СНТ от остановки «Маяк» до остановки «Муссон».

«Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города», — подчеркнул губернатор.