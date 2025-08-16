Проверки документов и контроль транспорта — что происходит в Севастополе

«Сегодня в Севастополе проходит масштабный комплекс режимных, поисковых и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации. О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно», — написал Развожаевв своем Telegram-канале.
По его словам, проверка проводится в районе Фиолентовского шоссе на территории Гагаринского района и в окружении 26 СНТ от остановки «Маяк» до остановки «Муссон».
«Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города», — подчеркнул губернатор.