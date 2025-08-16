«Согласились по многим пунктам»: Трамп подвел итоги переговоров с Путиным

Телеканал Fox News опубликовал интервью с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которое состоялось после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. В ходе беседы Трамп подвел итоги встречи с российским лидером, дал рекомендации украинскому президенту и обсудил дальнейшие шаги.
— Наши отношения с Путиным всегда были прекрасными. Переговоры прошли очень хорошо, есть большой прогресс, несмотря на отсутствие сделки. Мы согласились с Путиным по многим пунктам. Сейчас дело за (президентом Украины Владимиром — прим. «ВМ») Зеленским, довести сделку до конца. И европейским странам тоже надо немного поучаствовать в этом, — начал глава Белого дома.
Кроме того, он сообщил, что согласовал с Путиным гарантии безопасности для Украины, и выразил уверенность в том, что близок к сделке с Россией по этому вопросу. Трамп увидел заинтересованность Путина в соглашении и добавил, что Украине стоит принять его. Тем не менее он отдельно добавил, что Киев все же может отказаться.
— Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение как для Путина, так и для Зеленского. В отличие от Украины, считаю Россию могучей державой и рекомендую Киеву заключить сделку. Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией, — сказал Трамп.
По его словам, есть хорошие шансы для достижения договоренности по Украине, а встреча с Путиным на Аляске была оценена им «на 10 баллов из 10». Однако он не стал раскрывать детали согласия и разногласий, возникших после встречи с Путиным.
Кроме того, Трамп рассказал, что Путин оценил его экономические успехи, назвав Соединенные Штаты «горячими, как пушка», и добавил, что год назад российский лидер считал Америку мертвой. Он также сообщил, что пока не планирует вводить санкции против России и ее торговых партнеров, так как встреча с Путиным прошла успешно.
В завершение он упомянул, что Россия предоставила ему список более чем из 1000 украинских военнопленных, которых Украина должна согласиться принять. Путин также заявил о том, что выборы в США 2020 года были сфальсифицированы из-за почты для голосования и отметил, что Трамп выиграл их с большим отрывом, передает Fox News.
