«Согласились по многим пунктам»: Трамп подвел итоги переговоров с Путиным

Кроме того, он сообщил, что согласовал с Путиным гарантии безопасности для Украины, и выразил уверенность в том, что близок к сделке с Россией по этому вопросу. Трамп увидел заинтересованность Путина в соглашении и добавил, что Украине стоит принять его. Тем не менее он отдельно добавил, что Киев все же может отказаться.