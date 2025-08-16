Велено уступить: В Совфеде предрекли истерику Зеленского после переговоров Путина и Трампа

Джабаров также подчеркнул, что встреча, длившаяся почти три часа, прошла в атмосфере взаимного доверия и доброжелательности. Он особо отметил редкий жест: Путин согласился проехаться в автомобиле Трампа, что ранее случалось только в общении с президентом Белоруссии. Переговоры, по словам сенатора, касались не только Украины, но и других вопросов, часть которых была подготовлена заранее в ходе визита представителей Трампа в Москву.