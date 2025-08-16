Ричмонд
В Архангельском районе случилась смертельная авария

При ДТП в Башкирии погиб водитель Mitsubishi Colt.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в Архангельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная ГАИ.

Авария случилась на 3-м километре дороги между селами Архангельское-Толкачево около девяти часов вечера. По данным дорожной полиции, 61-летний мужчина на Mitsubishi Colt не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

