В Архангельском районе случилась смертельная авария

Вчера в Архангельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная ГАИ.
Авария случилась на 3-м километре дороги между селами Архангельское-Толкачево около девяти часов вечера. По данным дорожной полиции, 61-летний мужчина на Mitsubishi Colt не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
