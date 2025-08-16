В омском минздраве рассказали о последствиях аварии с участием автобуса с тюменскими футболистами

«На утро субботы 16.08.25, трое пострадавших — это игроки юношеской футбольной команды из Тюмени — находятся в лечебных учреждениях Омска. Один пострадавший в тяжелом состоянии, в реанимации. Двое других удовлетворительном состоянии. Еще двое пострадавших — это водители фур — остаются в Тюкалинской центральной районной больнице. Оба в тяжелом состоянии, в реанимации», — сообщили на наш запрос в министерстве здравоохранения Омской области.