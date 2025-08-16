Ричмонд
В омском минздраве рассказали о последствиях аварии с участием автобуса с тюменскими футболистами

По сообщению ведомства, во вчерашнем ДТП серьезно пострадали пять человек — один из футболистов находится в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

На запрос «Комсомольской правды в Омске», в омском минздраве дали расширенную информацию о последствиях автомобильной аварии, произошедшей 15 августа на трассе Омск — Тюмень.

«На утро субботы 16.08.25, трое пострадавших — это игроки юношеской футбольной команды из Тюмени — находятся в лечебных учреждениях Омска. Один пострадавший в тяжелом состоянии, в реанимации. Двое других удовлетворительном состоянии. Еще двое пострадавших — это водители фур — остаются в Тюкалинской центральной районной больнице. Оба в тяжелом состоянии, в реанимации», — сообщили на наш запрос в министерстве здравоохранения Омской области.

Остальных членов футбольной команды 16 человек также доставили в Тюкалинскую ЦРБ, где всех осмотрели медики. До прибытия другого автобуса всех спортсменов разместили, дали возможность отдохнуть и напоили чаем, отметили в ведомстве.