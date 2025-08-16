Ричмонд
Медведев: восстановление диалога РФ и США — первый результат саммита

Саммит на Аляске восстановил полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Результаты переговоров Путина и Трампа озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз», — написал Медведев в Telegram.

