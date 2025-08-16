В Нязепетровске в Челябинской области благоустроили две территории

Специалисты улучшили спортивно-игровую площадку по улице С. Лазо. Теперь вместо старой горки там установлен современный комплекс, для безопасности детей он огорожен забором. Дорожки на площадке выложены плиткой, в зоне тренажеров и турников уложено резиновое покрытие, на детской площадке — песок, а на открытых участках — рулонный газон. На площадке есть теннисный стол и тренажеры. В зоне для малышей — игровой комплекс с горками и качели «гнездышко».