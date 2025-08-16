В Нязепетровске в Челябинской области благоустроили две территории

Две территории, которые победили в рейтинговом голосовании 2024 года, благоустроили в городе Нязепетровске Челябинской области. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Нязепетровского района.
Специалисты улучшили спортивно-игровую площадку по улице С. Лазо. Теперь вместо старой горки там установлен современный комплекс, для безопасности детей он огорожен забором. Дорожки на площадке выложены плиткой, в зоне тренажеров и турников уложено резиновое покрытие, на детской площадке — песок, а на открытых участках — рулонный газон. На площадке есть теннисный стол и тренажеры. В зоне для малышей — игровой комплекс с горками и качели «гнездышко».
Также комфортная зона отдыха появилась у библиотеки. Там рабочие уложили плиточное покрытие. Еще они установили фонари и лавочки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.