Деньги ждали за границей: Террорист из «Крокуса» раскрыл, кто выделял средства на расправу

Ранее сообщалось, что приказ о нападении на «Крокус Сити Холл» террористы получили от куратора, находившегося за границей. Сигнал под псевдонимом «Сайфулло» поступил по телефону в 19:45, и уже через 15 минут началась атака. Для подготовки теракта использовались восемь банковских счетов, открытых в Москве, Екатеринбурге и других регионах. Часть из них принадлежала Назримаду Лутфуллои*, Хусейну Хамидову*, Джумазону Курбанову* и Якубджону Юсуфзоде*. Эти счета активно применялись для перевода денег и координации действий группы.