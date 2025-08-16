Башкирия экспортировала в Казахстан крупную партию льна

Сельхозпредприятие из Хайбуллинского района Республики Башкортостан отгрузило крупную партию продовольственного льна в Казахстан. Поставки продукции АПК за рубеж являются одним из главных направлений национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Вес отгруженной партии льна составил 322 тонны. Отобранные специалистами пробы подкарантинной продукции прошли необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По данным регионального управления, по результатам экспертиз опасных карантинных организмов в образцах масличной культуры не выявлено.
Отметим, что в этом году посевы льна масличного в регионе составляют почти 100 тыс. га. Культуру выращивают в 47 районах.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт».
предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.