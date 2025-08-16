Ричмонд
«Переговоры возможны без условий»: Медведев раскрыл главный вывод встречи Путина с Трампом

Медведев: Встреча на Аляске доказала, что переговоры возможны с продолжением СВО.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал состоявшиеся на Аляске переговоры президентов России и США. В своем Telegram-канале он отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировала возможность диалога без предварительных условий.

«Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО», — написал Медведев.

Напомним, что переговоры лидеров двух стран продолжались около трех часов и проходили на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Путин подчеркнул, что переговоры с Трампом были продуктивными. Он заявил, что существует реальная возможность мирно завершить конфликт на Украине. Российский президент отметил, что между ним и Трампом установились деловые и доверительные отношения.

