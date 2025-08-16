Ричмонд
Журналист Кэрролл сообщил о предварительном воздушном прекращении огня

Журналист The Economist Оливер Кэрролл в субботу, 16 августа, сообщил о предварительной договоренности о временном воздушном прекращении огня до встречи лидеров трех стран. Об этом он написал в своем личном блоге.

— Мы думаем, что небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной, — заявил Кэрролл со ссылкой на источник.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с телеканалом Fox News подвел итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы Трамп также дал рекомендации украинскому президенту и обсудил дальнейшие шаги.

Также стало известно, что Трамп ведет телефонные переговоры с лидерами стран НАТО после продолжительного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит между Трампом и Путиным завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно к этому часу о первой за почти шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

Также «ВМ» собрала главное из заявлений президентов России и США по итогам переговоров.

