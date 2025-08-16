Журналист Кэрролл сообщил о предварительном воздушном прекращении огня

Саммит между Трампом и Путиным завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно к этому часу о первой за почти шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».