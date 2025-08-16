Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ради рекламы уничтожают деревья: власти грозят штрафами

В центре общественного возмущения оказались действия владельцев рекламных конструкций на улице Шахтёров в Красноярске.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Как сообщили в городской администрации, в очередной раз были варварски обрезаны кроны деревьев, мешавшие обзору рекламных щитов.

По данным мэрии, подобные случаи носят систематический характер. Ранее аналогичные повреждения зеленых насаждений фиксировались на проспекте Мира, улице 9 Мая, а также в Свердловском районе. Специалисты по озеленению отмечают, что вандалы не щадят ни хвойные, ни лиственные породы деревьев.

В администрации подчеркивают, что такие действия являются прямым нарушением законодательства. В отношении нарушителей будут применены штрафные санкции. Однако в социальных сетях жители выражают сомнения в эффективности таких мер:

«Пока власти ограничиваются формальными отписками, город теряет свои зеленые насаждения», — пишет один из пользователей. Другие комментаторы называют происходящее «варварством» и требуют более жесткого контроля за рекламными конструкциями.

Красноярцы задаются вопросом, почему допускается установка рекламных щитов, требующих уничтожения деревьев, и почему штрафы за такие нарушения остаются символическими.