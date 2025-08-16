В Красноярске ради рекламы уничтожают деревья: власти грозят штрафами

По данным мэрии, подобные случаи носят систематический характер. Ранее аналогичные повреждения зеленых насаждений фиксировались на проспекте Мира, улице 9 Мая, а также в Свердловском районе. Специалисты по озеленению отмечают, что вандалы не щадят ни хвойные, ни лиственные породы деревьев.