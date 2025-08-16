В Красноярске ради рекламы уничтожают деревья: власти грозят штрафами

Как сообщили в городской администрации, в очередной раз были варварски обрезаны кроны деревьев, мешавшие обзору рекламных щитов.
По данным мэрии, подобные случаи носят систематический характер. Ранее аналогичные повреждения зеленых насаждений фиксировались на проспекте Мира, улице 9 Мая, а также в Свердловском районе. Специалисты по озеленению отмечают, что вандалы не щадят ни хвойные, ни лиственные породы деревьев.
В администрации подчеркивают, что такие действия являются прямым нарушением законодательства. В отношении нарушителей будут применены штрафные санкции. Однако в социальных сетях жители выражают сомнения в эффективности таких мер:
«Пока власти ограничиваются формальными отписками, город теряет свои зеленые насаждения», — пишет один из пользователей. Другие комментаторы называют происходящее «варварством» и требуют более жесткого контроля за рекламными конструкциями.
Красноярцы задаются вопросом, почему допускается установка рекламных щитов, требующих уничтожения деревьев, и почему штрафы за такие нарушения остаются символическими.