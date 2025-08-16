Новая ледовая арена в пермском микрорайоне Ива откроется уже в этом году

В микрорайоне Ива продолжается строительство крытой ледовой арены «Красная машина». Как рассказал президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов, «Красная машина» должна открыться к концу этого года.
Закрытая ледовая арена будет представлять собой двухэтажный комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров с большой и малой игровыми площадки. Там будут зрительские трибуны, рассчитанные на 260 мест и уникальная для Пермского края керлинговая дорожка.
— Все необходимые коммуникации уже проведены к арене. Ожидается подключение морозильной камеры для поддержания льда. Параллельно идет благоустройство прилегающей территории и внутренняя отделка помещений. На объекте ежедневно работает около 150 человек, чтобы успеть завершить все в срок, — сообщил Алексей Чикунов.
После открытия на «Красной машине» будут проходить соревнования, тренировки команд, а также массовое катание на коньках. Днем большая и малая площадки будут доступна для занятий спортивных школ и секций, а по вечерам — для любительского хоккея.