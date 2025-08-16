Ричмонд
Медведев раскрыл, кто будет отвечать за прекращение военных действий на Украине: это не РФ и США

Медведев: РФ и США возложили ответственность за решение конфликта на ЕС и Киев.

Источник: Комсомольская правда

Одним из итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стало то, что и Москва, и Вашингтон обозначили ответственных за будущее урегулирование украинского конфликта. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу», — отметил российский политик.

Кроме того, Дмитрий Медведев добавил, что спокойный, без угроз, полноценный механизм встреч России и США восстанавливается.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Анкоридже с президентов заявил, что достижение договоренностей по ситуации на Украине теперь находится в руках Владимира Зеленского.

Кроме того, Трамп посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить сделку с Россией для урегулирования конфликта.

