Осталось три недели: хоккейная команда «Сибирь» опубликовала полное расписание матчей

Клуб «Сибирь» обнародовал полный список матчей сезона 2025/26 — первый пройдет 7 сентября на домашней арене «сибиряков», а заключительная игра «регулярки» запланирована на 20 марта.
Первым противником «Сибири» в этом году станет не «Авангард», как в прошлом сезоне, а другая команда на ту же букву — хабаровский «Амур». Следующая игра тоже будет домашней и тоже против дальневосточников — к нам в гости приедет «Адмирал» из Владивостока. Следующие три игры «Сибирь» проведет с этими же командами, но уже на выезде.
Последним соперником в 2025 году у новосибирцев снова окажется «Амур» — матч пройдет 30 декабря на стадионе в Хабаровске. Первая игра 2026 года состоится в Новосибирске 4 января — с омским «Авангардом».
Самый последний матч регулярного сезона снова пройдет в «Сибирь Арене», против команды «Барыс».