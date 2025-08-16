Осталось три недели: хоккейная команда «Сибирь» опубликовала полное расписание матчей

Первым противником «Сибири» в этом году станет не «Авангард», как в прошлом сезоне, а другая команда на ту же букву — хабаровский «Амур». Следующая игра тоже будет домашней и тоже против дальневосточников — к нам в гости приедет «Адмирал» из Владивостока. Следующие три игры «Сибирь» проведет с этими же командами, но уже на выезде.