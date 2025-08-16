«Вызывающе себя вели»: Тарасов прокомментировал скандал с моделями в Сочи

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что последние скандалы вокруг него и его жены Анастасии Костенко связаны с кибербуллингом. По его мнению, хейтеры преследуют их из-за прошлых отношений, вероятно, связанных с его бывшей супругой Ольгой Бузовой. Так, по его словам, футболисту приписали флирт с моделями Натальей Свистуновой и Кристиной Смит.
— Недавно все СМИ пестрели новостями о том, что меня якобы поймали на флирте с девушками. Я не подкатывал к ним. Я был по работе в Сочи. Я был на пляже, со мной фотографировались люди, я мало кому отказываю в фото. Когда подошли эти две девушки, они вызывающе вели себя. Я надел майку, сфотографировался с ними. Потом мой товарищ попросил их номер телефона, потому что они оказались каким-то блогерами. Я им написал в директ, передал номер товарищу, — рассказал Тарасов.
Спортсмен отметил, что его аудитория в основном семейная и кибербуллинг в адрес детей и семьи — острая тема, требующая законодательного регулирования. Он подчеркнул, что не может контролировать действия отдельных людей, но жена понимает ситуацию.
Спортсмен добавил, что их часто приглашают на семейные форумы, где обсуждают подобные вопросы, однако пока дело не продвинуто до конкретных действий, передает «Москва 24».
Мать Дмитрия Тарасова Ольга также поддержала сына на фоне скандала из-за его фото с моделями в купальниках в Сочи.