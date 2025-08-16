«Это дело моей совести»: фарфорозаводчик и благотворитель Иван Емельянович Кузнецов

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Дело Ивана Емельяновича Кузнецова (1850 — 1919) в истории российского производства фарфора стало примером качества, проявления предпринимательского таланта и художественного мастерства. Коммерсант сформировал новые традиции в рамках семейного бизнеса, а кузнецовский фарфор поставляли не только в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города, но и в Персию и Турцию. Изделия отличались изяществом, узнаваемым дизайном и декором. Сейчас эта посуда является коллекционной редкостью.
Иван Кузнецов — выходец из династии крупных владельцев фарфорофаянсового производства в Российской империи, родиной которых были места близ села Гжель. Будущий предприниматель родился в деревне Харитоново Московской губернии. Он начинал свою деятельность на фарфоровых заводах двоюродного брата Матвея Сидоровича Кузнецова, в чьих руках семейное дело сосредоточилось в 1860-х годах. Иван стремился овладеть всеми навыками ремесла и достиг серьезных успехов — уже в 18 лет он отвечал за ярмарочную торговлю продукцией заводов по всей России. В возрасте 23 лет он уже работал управляющим всех семейных фабрик и магазинов. Кузнецов значительно усовершенствовал работу заводов, разработал гипсовые формы с шаблонами для точильного цеха, особые капсели для обжигания продукции, а также новые составы глазури.
Иван Емельянович мечтал о независимости от брата. В 1878 году он, накопив 32 тысячи рублей, полностью прекратил работать на Матвея Сидоровича и переехал в Новгородскую губернию, чтобы начать там собственное дело. В развитие проекта Кузнецов вложил весь капитал, а также приданое жены Татьяны Михайловны — дочери фарфоровых магнатов Куриновых из Гжели.
В том же году Иван Кузнецов построил фабрику близ станции Волхов Николаевской железной дороги. Место для строительства было выбрано удачно: учитывалась возможность удобной доставки сырья и грамотного сбыта продукции. Завод был окружен густой полосой леса, который служил необходимой топливной базой для печей обжига и гончарных горнов. Производство, которое начиналось фактически с небольшого цеха, где первоначально вручную изготавливали только горшки, быстро расширялось. В 1900-х годах завод разросся до 14 корпусов и включал 13 гончарных горнов, электрическую станцию, машинное отделение, живописный отдел и шлифовальные мастерские.
Кузнецову впоследствии пришлось договориться с двоюродным братом о разделе рынков сбыта: Матвей Сидорович развивал бизнес в Москве и на юге страны, а Иван Емельянович — в Сибири и на севере. Ассортимент продукции отличался. Иван ориентировался на массовый спрос. Посуда оформлялась в современном для того времени стиле модерн. Сервизы и чашки расписывались композициями из васильков, ромашек и других полевых цветов. Изделия Кузнецова славились высоким качеством и чистотой отделки: тончайшие фарфоровые чашки не уступали лучшим образцам китайского и западноевропейского фарфора, а широкий спрос и конкурентоспособность его продукции на рынке поддерживались за счет низких цен.
В 1889 году он приобрел убыточный стекольный завод в Чудово (север Новгородской области), который выпускал осветительные лампы. Кузнецов вывел предприятие в прибыль: вложил средства в его модернизацию, построил каменные корпуса, установил стеклоплавильные печи, заменил станки. Начался выпуск сортовой хрустальной посуды и лампового стекла, в том числе для электрического и газового освещения, половой стеклянной плитки. В 1913 году на заводе трудились более тысячи рабочих.
Три года спустя Кузнецов стал владельцем маленькой фарфорофаянсовой фабрики в селе Бронницы (Московская область). Здесь Иван Емельянович также возвел новые заводские корпуса, установил современное оборудование и увеличил объем производства в 40 раз. В 1898 году он начал строительство еще одной фабрики по производству фарфора — близ села Грузино (Новгородская область).
В начале ХХ века Иван Емельянович владел четырьмя крупнейшими фабриками в Новгородской губернии, на его предприятиях было занято более пяти тысяч человек. Предприниматель реализовывал свою продукцию по России и за рубежом: в Москве, Санкт-Петербурге, Риге, Харькове, Ростове, на крупных российских ярмарках и в Персии, Турции, азиатских странах.
Ежегодно за пределы Новгородской губернии вывозилось по железной дороге и водным транспортом до 450 пудов посуды (7,3 тысячи килограмм), что составляло 25 миллионов изделий. Кузнецовский фарфор получал признание на многих промышленных и художественных выставках, в том числе на Всемирной выставке в Париже (1889), Среднеазиатской — в Москве (1891). Коммерсант был удостоен императорской награды «За трудолюбие и искусство».
В начале ХХ века бизнес Ивана Емельяновича оказался под влиянием мирового кризиса — ему пришлось частично сокращать объем производства. Спрос на продукцию падал, в связи с чем цены были снижены, а изделия стали продавать в кредит. Эти меры помогли предпринимателю пережить кризис и спасти производство.
К 1910 году Кузнецов построил в Москве доходный дом с магазинами на первом этаже. Это здание на Мясницкой улице стало центром его торговой деятельности в городе. Для укрепления своих позиций на растущем рынке фарфоровой продукции в 1913 году предприниматель создал «Товарищество на паях Ивана Емельяновича Кузнецова». Обороты компании за этот год составили более четырех миллионов рублей.
Треть своих доходов коммерсант направлял в приюты для сирот, помогал малоимущим и отдавал за бесценок посуду, которая из-за незначительных повреждений списывалась в брак. После Октябрьской революции 1917 года фабрики Кузнецова были национализированы. Наследие предпринимателя сыграло значительную роль в развитии советского производства фарфора.
Иван Емельянович Кузнецов принадлежал к тем промышленникам, которые добивались на предприятиях жесткой дисциплины, параллельно создавая рабочим благоприятные условия труда. Так, рядом с фабриками строились жилые дома для служащих и рабочих, школы, больницы, аптеки и храмы. За годы своей деятельности он не только заложил основы производства фарфора в целом регионе — Новгородской области, обеспечив рабочими местами тысячи людей, но и внес большой вклад в развитие российской промышленности. Сегодня изящные фарфоровые изделия кузнецовских фабрик хранятся в музеях.