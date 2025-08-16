«Это дело моей совести»: фарфорозаводчик и благотворитель Иван Емельянович Кузнецов

Иван Кузнецов — выходец из династии крупных владельцев фарфорофаянсового производства в Российской империи, родиной которых были места близ села Гжель. Будущий предприниматель родился в деревне Харитоново Московской губернии. Он начинал свою деятельность на фарфоровых заводах двоюродного брата Матвея Сидоровича Кузнецова, в чьих руках семейное дело сосредоточилось в 1860-х годах. Иван стремился овладеть всеми навыками ремесла и достиг серьезных успехов — уже в 18 лет он отвечал за ярмарочную торговлю продукцией заводов по всей России. В возрасте 23 лет он уже работал управляющим всех семейных фабрик и магазинов. Кузнецов значительно усовершенствовал работу заводов, разработал гипсовые формы с шаблонами для точильного цеха, особые капсели для обжигания продукции, а также новые составы глазури.