Производитель алюминиевых деталей из Нижегородчины повысит выработку на 11%

Литейный завод «РосАЛит» из города Заволжье Нижегородской области увеличит выработку на 11%. Он является участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Предприятие специализируется на производстве алюминиевых отливок, деталей сложных форм с механической обработкой и изготовлении оснастки. В организации эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками подвели промежуточные итоги внедрения инструментов федерального проекта.
Отметим, что специалисты РЦК работают на предприятиях-участниках проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором подводят итоги проделанной работы, презентуют планы на вторую часть проекта.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления литья с механической обработкой. Доля продаж этой продукции составляет 23% в выручке компании.
«Специалисты РЦК провели аудит на предприятии и выявили 15 “узких мест” в потоке. Среди них — длительный процесс переналадки оборудования, отсутствие заготовок и простои в цехе механической обработки. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит вдвое сократить время простоев», — рассказал Максим Черкасов.
Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 23 сотрудников предприятия. Сейчас они готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно передавать знания своим коллегам.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.