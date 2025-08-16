Производитель алюминиевых деталей из Нижегородчины повысит выработку на 11%

«Специалисты РЦК провели аудит на предприятии и выявили 15 “узких мест” в потоке. Среди них — длительный процесс переналадки оборудования, отсутствие заготовок и простои в цехе механической обработки. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит вдвое сократить время простоев», — рассказал Максим Черкасов.