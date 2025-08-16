Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производитель алюминиевых деталей из Нижегородчины повысит выработку на 11%

Специалисты уже выявили 15 «узких мест» на предприятии.

Источник: Национальные проекты России

Литейный завод «РосАЛит» из города Заволжье Нижегородской области увеличит выработку на 11%. Он является участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предприятие специализируется на производстве алюминиевых отливок, деталей сложных форм с механической обработкой и изготовлении оснастки. В организации эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками подвели промежуточные итоги внедрения инструментов федерального проекта.

Отметим, что специалисты РЦК работают на предприятиях-участниках проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором подводят итоги проделанной работы, презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления литья с механической обработкой. Доля продаж этой продукции составляет 23% в выручке компании.

«Специалисты РЦК провели аудит на предприятии и выявили 15 “узких мест” в потоке. Среди них — длительный процесс переналадки оборудования, отсутствие заготовок и простои в цехе механической обработки. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит вдвое сократить время простоев», — рассказал Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 23 сотрудников предприятия. Сейчас они готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно передавать знания своим коллегам.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.