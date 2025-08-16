Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС собирает экстренное заседание после встречи Путина и Трампа

Послы стран Евросоюза экстренно собрались на заседание после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. На нем они будут обсуждать итоги прошедшего саммита. Об этом сообщают СМИ.

Срочная новость Послы стран Евросоюза экстренно собрались на заседание после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. На нем они будут обсуждать итоги прошедшего саммита. Об этом сообщают СМИ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше