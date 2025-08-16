В Ростовской области рядом с трассой М-4 «Дон» перекрыли Ж/Д переезд

В Ростовской области из-за нарушения работы поездов на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» перекрыли движение автомобилей по железнодорожному переезду в районе Каменска-Шахтинского.
Речь идет о Ж/Д переезде, расположенном на дороге рядом с примыканием к трассе М-4 «Дон» в Каменском районе. Он не будет работать до 12.00 16 августа.
В донской Госавтоинспекции предложили объезжать этот переезд через город Каменск-Шахтинский.
В ГАИ предложили объезжать закрытый переезд через Каменск-Шахтинский. Яндекс. Карты.
