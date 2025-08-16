ЕС экстренно собрал послов после переговоров Путина и Трампа

В Брюсселе проходит экстренное заседание послов стран Европейского Союза, посвященное итогам переговоров президентов России и США на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным позволил достичь важных результатов. Он выразил уверенность, что встреча стала шагом вперед в решении ключевых вопросов между странами. Однако сделки пока что нет.
В свою очередь, Путин подчеркнул, что переговоры с Трампом были продуктивными. Он заявил, что существует реальная возможность мирно завершить конфликт на Украине.
