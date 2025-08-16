Срочная новость В Рязанской области 18 августа объявлен днем траура. Это произошло на фоне трагических событий. В этот день в области будут приспущены флаги, а развлекательные мероприятия предложено будет отменить. Об этом заявил губернатор области Павел Малков.
В Рязанской области объявили день траура из-за трагических событий
