Бригада медиков посетила поселок Цимлянский Ставропольского края

Мобильная бригада Шпаковской районной больницы совершила выезд в поселок Цимлянский Ставропольского края в ходе реализации регионального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве края.
Хирург, окулист, отоларинголог, кардиолог, эндокринолог, гинеколог и уролог приняли 87 человек. Также проведены 400 исследований. Пациенты сдали кровь и мочу. Еще они смогли сделать электрокардиографию. Диспансеризацию прошли 19 человек.
«Регулярные выезды мобильных бригад узкопрофильных специалистов являются необходимым условием для поддержания высокого уровня медицинского обслуживания и укрепления здоровья населения. Наша задача — охватить качественной и доступной медицинской помощью каждого пациента. В этом году мы уже приближаемся к 60 тысячам осмотренных и проконсультированных местных жителей», — сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Региональный проект в крае был запущен в 2018 году по инициативе губернатора региона Владимира Владимирова. За прошлый год мобильные бригады совершили более 2,7 тыс. выездов, в том числе с использованием передвижных мобильных флюорографических и маммографических комплексов. Всего с начала реализации проекта консультации медиков получили более 460 тыс. пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.