Бригада медиков посетила поселок Цимлянский Ставропольского края

Региональный проект в крае был запущен в 2018 году по инициативе губернатора региона Владимира Владимирова. За прошлый год мобильные бригады совершили более 2,7 тыс. выездов, в том числе с использованием передвижных мобильных флюорографических и маммографических комплексов. Всего с начала реализации проекта консультации медиков получили более 460 тыс. пациентов.