«Минсктранс» сообщил о закрытии движения транспорта по улице Толстого

Движение транспорта по улице Толстого временно перекрыли с раннего утра 16 августа. В связи с этим внесены изменения в работу многих автобусов и троллейбусов, ранее следовавшей по этой улице возле железнодорожного вокзала, что и просят учитывать пассажиров, которые передвигаются в этой части Минска.