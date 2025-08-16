«Минсктранс» сообщил о закрытии движения транспорта по улице Толстого

Ремонт путепровода в центре Минска, который соединяет улицу Московскую с проспектом Независимости, стал причиной временного закрытия движения транспорта по улице Толстого, сообщает БелТА со ссылкой на «Минсктранс».
Движение транспорта по улице Толстого временно перекрыли с раннего утра 16 августа. В связи с этим внесены изменения в работу многих автобусов и троллейбусов, ранее следовавшей по этой улице возле железнодорожного вокзала, что и просят учитывать пассажиров, которые передвигаются в этой части Минска.
Путепровод, который соединяет улицу Московскую с проспектом Независимости, был закрыт в начале февраля 2025 года. По состоянию на июль 2025 готовность объекта оценивалась в 75%. Его планируют сдать в декабре 2025 года (здесь подробнее).
