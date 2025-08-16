Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минсктранс» сообщил о закрытии движения транспорта по улице Толстого

Ремонт путепровода в центре Минска стал причиной временного закрытия движения транспорта по улице Толстого.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт путепровода в центре Минска, который соединяет улицу Московскую с проспектом Независимости, стал причиной временного закрытия движения транспорта по улице Толстого, сообщает БелТА со ссылкой на «Минсктранс».

Движение транспорта по улице Толстого временно перекрыли с раннего утра 16 августа. В связи с этим внесены изменения в работу многих автобусов и троллейбусов, ранее следовавшей по этой улице возле железнодорожного вокзала, что и просят учитывать пассажиров, которые передвигаются в этой части Минска.

Путепровод, который соединяет улицу Московскую с проспектом Независимости, был закрыт в начале февраля 2025 года. По состоянию на июль 2025 готовность объекта оценивалась в 75%. Его планируют сдать в декабре 2025 года (здесь подробнее).

Кстати, таможенники сказали о правилах ввоза электромобилей в Беларусь: передал права на ввезенный электромобиль россиянину — придется уплатить все пошлины и налоги.

Мы писали, что Минспорта предупредило белорусов, с кем договоры на туруслуги заведомо ничтожны.