Титул «Миссис Россия — 2025» завоевала 37-летняя жительница Магнитогорска

Всего в этом году в конкурсе участвовало 46 дам из 22 городов, в том числе супруги бойцов СВО, предпринимательницы, врачи, педагоги и многодетные мамы, шесть из которых воспитывают четверых и более детей. Самой молодой претенденткой на титул стала 26-летняя Юлия Савочкина из Смоленска, а самой взрослой — 63-летняя Марина Савельева из Нижнего Новгорода.