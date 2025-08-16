Ричмонд
Титул «Миссис Россия — 2025» завоевала 37-летняя жительница Магнитогорска

Екатерина Семенова победила в конкурсе «Миссис Россия — 2025». На финале шоу в Москве ей вручили главный приз — авторскую эксклюзивную корону ручной работы.

Источник: Агентство «Москва»

В копилке 37-летней жительницы Южного Урала уже есть титулы «Краса Магнитки», «Краса Уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». Побывав в роли участницы конкурсов, она попробовала себя в качестве режиссера-постановщика и тренера по дефиле. У нее есть 7-летний сын.

«Очень хотелось посоревноваться именно на федеральном, а не только на региональном уровне, и побороться за главную корону», — рассказала Екатерина Семенова ТАСС.

Всего в этом году в конкурсе участвовало 46 дам из 22 городов, в том числе супруги бойцов СВО, предпринимательницы, врачи, педагоги и многодетные мамы, шесть из которых воспитывают четверых и более детей. Самой молодой претенденткой на титул стала 26-летняя Юлия Савочкина из Смоленска, а самой взрослой — 63-летняя Марина Савельева из Нижнего Новгорода.

Кроме победительницы и трех вице-миссис, жюри определило лучших в 28 номинациях, в том числе в номинации «Милосердие» и «Защитница Отечества».