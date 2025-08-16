Легендарному экс-кинотеатру «Салют» в Екатеринбурге дали новую жизнь.

«Мы не тратим на это бюджетные деньги, спасибо нашим спонсорам и партнерам. Сейчас мы открываем первую очередь, остальное будем дальше доделывать по мере привлечения средств. У нас задача без бюджетных денег, чисто за спонсорские средства сделать классное молодежное место, где подростки смогут заниматься различного рода активностями», — отметил Дмитрий Ионин.