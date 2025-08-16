Бывший кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге, ставший легендарным среди горожан, открыл свои двери в День города, но уже в качестве креативного кластера. Об этом рассказал корреспондент ЕАН.
По словам вице-губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, пока открылась только первая очередь проекта, включающая первый этаж и подвал. Второй этаж, который еще обновляют показали только врио свердловского губернатора Денису Паслеру, главе Екатеринбурга Алексею Орлову и митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу).
← Новости.
16 августа 2025 в 12:10.
Максим Филиппович.
Легендарному экс-кинотеатру «Салют» в Екатеринбурге дали новую жизнь.
В Екатеринбурге запустили креативный кластер «Салют».
© ЕАН. Архивное фото.
«Мы не тратим на это бюджетные деньги, спасибо нашим спонсорам и партнерам. Сейчас мы открываем первую очередь, остальное будем дальше доделывать по мере привлечения средств. У нас задача без бюджетных денег, чисто за спонсорские средства сделать классное молодежное место, где подростки смогут заниматься различного рода активностями», — отметил Дмитрий Ионин.
Он добавил, что пространство будет использоваться и как штаб-квартира различных фестивалей. При этом в работе нового кластера будут использоваться и ресурсы бывшего кинотеатра.