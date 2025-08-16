В Подольске капитально отремонтировали дорогу от Дубровиц до базы отдыха

Капитальный ремонт региональной дороги «Дубровицы — база отдыха “Мечта”» завершили в Подольске Московской области. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
Обновленная дорога обеспечит ежедневный комфортный проезд для более чем 6 тыс. автомобилистов. На объекте специалисты заменили покрытие, нанесли разметку, установили знаки, ограждения и обустроили остановочные площадки с павильонами. Еще на дороге обустроили линию наружного освещения и тротуар.
«Основные работы на дороге от Дубровиц до базы отдыха завершены, теперь автомобилисты могут с комфортом ездить по двухполосной дороге длиной более 4 км до знаковой достопримечательности — усадьбы Дубровицы, а также Дубровицкого леса, детско-юношеского оздоровительного центра “Мечта”, других населенных пунктов и Новой Москвы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.