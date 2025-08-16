Ричмонд
В Уссурийские обнаружили опасный и полуразрушенный мост через реку

Жители Уссурийска пожаловались, что мост через реку в районе Московской улицы находится в аварийном состоянии.

Источник: Соцсети

Жители Уссурийска пожаловались, что мост через реку в районе Московской улицы находится в аварийном состоянии. Об этом пишет телеграм-канал Максима Чихунова.

Очевидцев, которые рассказали о полуразрушенной конструкции в социальных сетях, возмущает, что частично на переправе разбита дорожка и из-под нее выглядывают ямы, закрытые решеткой. Ограждения, которые должны оберегать людей, также оставляют желать лучшего, ведь на некоторых местах дыры, а значит, провалиться в воду не так сложно.

Приморцы утверждают, что уже жаловались на объект, но его ремонтом до сих пор никто не занялся.