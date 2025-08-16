В Сочи завершился четвертый поток акселератора «Море идей»

Мероприятие было сфокусировано на поддержке и развитии предпринимателей индустрии красоты. Участниками четвертого потока стали представители индустрии красоты, каждый из которых представил экспертам собственные инновационные проекты. В течение трех недель они погружались в процесс трансформации своих бизнес-проектов под руководством опытных наставников и экспертов отрасли.