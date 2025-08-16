В Сочи завершился четвертый поток акселератора «Море идей»

Четвертый поток уникальной образовательной программы — акселератора «Море идей» — завершился в Сочи. Обучение стало возможно в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации города.
Мероприятие было сфокусировано на поддержке и развитии предпринимателей индустрии красоты. Участниками четвертого потока стали представители индустрии красоты, каждый из которых представил экспертам собственные инновационные проекты. В течение трех недель они погружались в процесс трансформации своих бизнес-проектов под руководством опытных наставников и экспертов отрасли.
До конца 2025 года запланировано проведение еще трех потоков акселерационных программ. Особое внимание будет уделено представителям креативных индустрий, для которых уже разработаны специализированные образовательные модули.
«Участники программы получают не только знания, но и привилегии: доступ к современному муниципальному коворкингу, бесплатные лекции и мастер-классы, а также становятся частью бизнес-сообщества для обмена опытом и налаживания ценных партнерских отношений», — отметил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Алексей Жудик.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.