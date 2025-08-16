Хабаровский край посетит медицинский поезд «Святой Пантелеймон»

Передвижной диагностический комплекс «Святой Пантелеймон» вновь посетит отдаленные районы Хабаровского края. Врачи оказывают качественную медицинскую помощь жителям труднодоступных населенных пунктов региона, что является важным шагом в реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения края.
В поезде работают квалифицированные специалисты. Все желающие могут попасть на прием к терапевту, педиатру, эндокринологу, урологу, стоматологу и другим врачам. Также доступны и различные диагностические процедуры, например, рентгенография, флюорография и маммография. Пройти медицинский осмотр можно бесплатно, для этого необходимы только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прием ведется в порядке живой очереди.
«За предыдущие рейсы специалисты поезда “Святой Пантелеймон” провели более 16 тысяч различных исследований и анализов, помогая жителям отдаленных районов получить качественную медицинскую помощь… Особое внимание уделено также комфорту медицинского персонала и железнодорожников, которые в течение длительного времени работают и живут вдали от дома. В составе специализированного передвижного комплекса имеются пассажирские купейные вагоны, штабной вагон, вагон-ресторан и вагон-душевая», — пояснили в краевом минздраве.
Работать передвижной комплекс будет с 18 августа по 1 сентября. За это время поезд совершит 15 остановок в различных населенных пунктах. Первым местом приема пациентов станут поселки Хурмули (18 августа), далее — Горин (19 августа), Харпичан (20 августа), село Эворон (21 августа), Болен (22 августа), станция Постышево (23 августа), поселки Амгунь (24 августа), Джамку (25 августа), Герби (26 августа), Сулук (27 августа), Солони (28 августа), Этыркэн (29 августа) и другие.
Напомним, что поезд представляет собой мобильный медицинский комплекс, состоящий из восьми специализированных вагонов: лучевой диагностики, функциональной диагностики, двух терапевтических вагонов, регистратуры, хирургического вагона, лабораторного комплекса и вагона-ординаторской. С этого года в его составе работает собственный аптечный пункт, что делает медицинское обслуживание более удобным для пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.