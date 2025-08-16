Хабаровский край посетит медицинский поезд «Святой Пантелеймон»

В поезде работают квалифицированные специалисты. Все желающие могут попасть на прием к терапевту, педиатру, эндокринологу, урологу, стоматологу и другим врачам. Также доступны и различные диагностические процедуры, например, рентгенография, флюорография и маммография. Пройти медицинский осмотр можно бесплатно, для этого необходимы только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прием ведется в порядке живой очереди.