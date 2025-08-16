Красноярск расширяет троллейбусную сеть: маршрут № 5 дойдет до Солнечного

Согласно техническому заданию, подрядчик должен приступить к работе сразу после заключения контракта и завершить все монтажные работы до середины ноября 2025 года. Особое внимание будет уделено безопасности — настройка электроустановок будет проводиться с привлечением аккредитованной электролаборатории.