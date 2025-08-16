Красноярск расширяет троллейбусную сеть: маршрут № 5 дойдет до Солнечного

Власти Красноярска планируют расширить сеть общественного транспорта, продлив маршрут троллейбуса № 5 до микрорайона Солнечный. Как сообщили в городской администрации, уже объявлен поиск подрядчика для создания необходимой инфраструктуры.
На реализацию проекта выделено 12,7 млн рублей. В рамках работ предстоит:
установить опоры освещения на участке от ул. Шумяцкого до ул. Енисейский тракт, 20;
смонтировать контактную сеть и электрооборудование.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен приступить к работе сразу после заключения контракта и завершить все монтажные работы до середины ноября 2025 года. Особое внимание будет уделено безопасности — настройка электроустановок будет проводиться с привлечением аккредитованной электролаборатории.
В мэрии отмечают, что запуск троллейбусного сообщения позволит разгрузить действующие автобусные маршруты (№№ 23, 50, 60, 61, 63, 64, 69, 87), которые сегодня являются единственным видом общественного транспорта, связывающего Солнечный с другими районами города.
Новый маршрут должен улучшить транспортную доступность микрорайона и повысить комфорт передвижения для тысяч красноярцев. Окончательные сроки запуска движения троллейбусов будут объявлены после завершения всех подготовительных работ.