Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем археолога

«Башкирские археологи ведут не только привычные нам раскопки. Они — лидеры в стране в применении инновационных подходов, в частности — цифровой археологии. Например, благодаря этому методу в Баймакском районе удалось обнаружить погребальный памятник раннего железного века — Ишмухаметовский курган. Он сильно пострадал из-за длительной распашки, и “заметили” его случайно — во время оцифровки музея-заповедника “Ирендык”. Цифровизация вообще сильно облегчает жизнь нашим исследователям, полевые работы становятся менее трудоемкими. От изучения отдельных объектов они переходят к анализу археологического ландшафта всей республики. Пользуясь случаем, поздравляю всех причастных с прошедшим Днем археолога. Ценю и уважаю ваш труд», — написал Радий Хабиров в социальных сетях.