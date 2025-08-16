Ричмонд
Глава Минлесхоза Беларуси Кулик сказал, что не дает ему спокойно спать

Глава Минлескхоза Александр Кулик сказал о главной проблеме лесов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик сказал, что ему не дают спокойно спать мысли об усыхании ельников и остатках неразработанных буреломов.

Так, только лесхозам Минской области предстоит разработать сплошными санитарными рубками более 680 гектаров усыхающих ельников. Если говорить о буреломных делянках, то аналогичную работу в столичной области предстоит провести примерно на 350 гектарах.

«Мне это не дает спокойно спать! Минская область находится на виду, прежде всего, это должны понимать директора лесхозов. Никакой вольготности в их работе быть не должно», — отметил министр.