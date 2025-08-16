В Башкирии только появившемуся на свет младенцу проломили череп

В башкирском городе Стерлитамаке 8-дневный ребенок получил открытый перелом свода и основания черепа и пневмоцефалию. Сейчас он находится в реанимации Об этом сообщил главврач городской больницы № 1 Ильшат Яппаров. Он не уточнил, при каких именно условиях травмировался малыш, отметив, что он пострадал из-за «бытовой ситуации».
— Из Уфы была вызвана санитарная авиация для дальнейшей его маршрутизации в республиканскую больницу. На момент прибытия санавиации состояние ребенка было тяжелое, стабильное., — рассказал специалист.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.