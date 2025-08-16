В Башкирии только появившемуся на свет младенцу проломили череп

В башкирском городе Стерлитамаке 8-дневный ребенок получил открытый перелом свода и основания черепа и пневмоцефалию. Сейчас он находится в реанимации Об этом сообщил главврач городской больницы № 1 Ильшат Яппаров. Он не уточнил, при каких именно условиях травмировался малыш, отметив, что он пострадал из-за «бытовой ситуации».