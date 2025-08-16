В Астане усилили профилактику падений детей из окон многоэтажек

"Особую роль играет ответственность родителей и законных представителей. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, оставление детей без присмотра влечёт за собой административную и уголовную ответственность. В этой связи призываю всех родителей ответственно относиться к безопасности своих детей.