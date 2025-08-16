В Астане усилили профилактику падений детей из окон многоэтажек

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя столичного ДЧС Канат Алтынбеков, передает официальный сайт акимата Астаны.
По словам спикера, одной из основных причин несчастных случаев является отсутствие защитных решёток и блокираторов на окнах, а также оставление детей без присмотра или под присмотром других несовершеннолетних.
"Особую роль играет ответственность родителей и законных представителей. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, оставление детей без присмотра влечёт за собой административную и уголовную ответственность. В этой связи призываю всех родителей ответственно относиться к безопасности своих детей.
В рамках профилактики падений детей из окон Департамент по чрезвычайным ситуациям города совместно с ювенальной полицией, председателями ОСИ и волонтёрами проводит разъяснительную работу среди жителей многоквартирных жилых комплексов столицы", — сообщил спикер.
По его словам, на сегодняшний день проведён обход более 326 многоквартирных домов, размещено свыше 6330 памяток (на каждом этаже у подъездов и лифтов), охвачено 23 100 жителей разъяснительной работой.
В 142 школах города были проведены лекции с охватом более 5360 учащихся, в 116 детских садах проведены занятия. Через мессенджер WhatsApp в родительских чатах, а также в чатах ОСИ и ПИК были распространены информационные памятки.
Кроме того, по теме профилактики выпадения детей из окон на постоянной основе транслируются видеоролики в кинотеатрах «Евразия 7», «Aru cinema», «Keruen cinema», «MEGA», на LED-, SMART- и Digital-экранах города, в лифтах жилых домов, на остановках и в маршрутных автобусах.
Департамент продолжает активную работу в средствах массовой информации, в том числе с выступлениями на республиканских телеканалах и популярных социальных сетях.