В Подмосковье завершается строительство корпуса Немчиновского лицея

В новом четырехэтажном здании разместятся 48 классов, в том числе 10 специализированных: физики, химии, информатики, инженерии и других дисциплин. В нем сделают столовую на 850 мест, актовый зал на 400 мест, большой и малый спортзалы с раздевалками и душевыми, библиотеку, мастерские, в которых ученики смогут обрабатывать древесину и металл, кабинеты психолога, логопеда, социального работника, медблок, административные и служебные помещения. На прилегающей территории сделают физкультурно-спортивную зону и места для отдыха, установят детские игровые комплексы.