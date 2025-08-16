В Подмосковье завершается строительство корпуса Немчиновского лицея

Строительство нового корпуса Немчиновского лицея, рассчитанного на 950 мест, завершается в поселке Новоивановское в Московской области. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
На объекте задействовано свыше 470 человек. Корпус готов более чем на 85%. Сейчас специалисты занимаются отделочными работами, устройством входных групп и фасадов. Также они делают инженерные системы и лифтовое оборудование. Еще занимаются планировкой и благоустройством территории. Все работы планируют завершить к началу нового учебного года.
В новом четырехэтажном здании разместятся 48 классов, в том числе 10 специализированных: физики, химии, информатики, инженерии и других дисциплин. В нем сделают столовую на 850 мест, актовый зал на 400 мест, большой и малый спортзалы с раздевалками и душевыми, библиотеку, мастерские, в которых ученики смогут обрабатывать древесину и металл, кабинеты психолога, логопеда, социального работника, медблок, административные и служебные помещения. На прилегающей территории сделают физкультурно-спортивную зону и места для отдыха, установят детские игровые комплексы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.