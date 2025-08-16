В поселке Вохма в Костромской области преобразилась Аллея ветеранов

В 2023 году это пространство стало победителем Всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройств. В рамках первого этапа на аллее сделали дорожки для пешеходов, освещение, высадили 26 саженцев голубой ели. В этом году на ней установили две мемориальные экспозиции — в честь тружеников тыла и участников боевых действий. В рамках празднования Дня Победы заложили капсулу памяти со священной землей от мемориалов воинской славы городов-героев. Кроме того, установлены скамейки и урны.