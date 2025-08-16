Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Вохма в Костромской области преобразилась Аллея ветеранов

На ней установили две мемориальные экспозиции.

Аллею ветеранов благоустроили в поселке Вохма в Костромской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.

В 2023 году это пространство стало победителем Всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройств. В рамках первого этапа на аллее сделали дорожки для пешеходов, освещение, высадили 26 саженцев голубой ели. В этом году на ней установили две мемориальные экспозиции — в честь тружеников тыла и участников боевых действий. В рамках празднования Дня Победы заложили капсулу памяти со священной землей от мемориалов воинской славы городов-героев. Кроме того, установлены скамейки и урны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.