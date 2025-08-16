В Казани бизнес-форум собрал более 300 участников

Форум для малого и среднего бизнеса Республики Татарстан «Бизнес масштаб: финансовая экосистема бизнеса и голос предпринимателей» прошел 13 августа в казанском Доме предпринимателей. Событие организовали по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономики.
Мероприятие собрало более 300 участников. Главной повесткой форума стала адаптация существующих мер поддержки малого и среднего бизнеса под реальные потребности предпринимательского сообщества. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога, где представители государственной власти, финансовых учреждений, а также эксперты из различных областей в формате открытого диалога рассказали о возможностях и мерах поддержки предпринимателей.
На форуме также прошли тематические круглые столы, объединившие бизнесменов со всей республики, представителей органов власти, банков, фондов и экспертного сообщества. Участники обсудили актуальные проблемы ведения бизнеса, доступность и эффективность мер государственной поддержки, источники финансирования, вопросы масштабирования компаний и улучшения налоговой среды.
«На сегодняшний день в республике насчитывается более 175 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Это говорит о динамичном развитии предпринимательского сообщества Татарстана и о том, что все больше граждан выбирают путь создания собственного дела, реализуя креативные идеи и развивая экономическое сообщество», — отметила заместитель министра экономики Республики Татарстан Гульназ Исмагилова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.