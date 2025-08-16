В Казани бизнес-форум собрал более 300 участников

«На сегодняшний день в республике насчитывается более 175 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Это говорит о динамичном развитии предпринимательского сообщества Татарстана и о том, что все больше граждан выбирают путь создания собственного дела, реализуя креативные идеи и развивая экономическое сообщество», — отметила заместитель министра экономики Республики Татарстан Гульназ Исмагилова.