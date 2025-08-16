Шалабаев: для меня Нижний Новгород — это, прежде всего, дом

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города. В своем telegram-канале он опубликовал видеопоздравление.
Он напомнил, что Нижнему Новгороду сегодня исполняется 804 года.
Для меня Нижний Новгород — это, прежде всего, дом, место, где всю жизнь жила моя семья, город, в который я всегда хочу вернуться, если куда-то уезжаю. Нижний Новгород — это город, в котором хочется жить, в котором чувствуешь жизнь.
Он пожелал нижегородцам счастья и реализации всего задуманного в Нижнем Новгороде.
«Главное, чтобы все получалось», — заключил глава города.