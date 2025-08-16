В Крыму улучшили дорогу от села Выпасного до границы с Херсонской областью

Ремонт участка автомобильной дороги от села Выпасного до автомобильной дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью протяженностью более 4 км завершился в Крыму. Работы выполнили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Эта магистраль играет важную роль для жителей сел Колоски, Маслово, Изумрудное и поселка Комсомольское, обеспечивая удобную связь с основными транспортными артериями. Строительно-монтажные работы на объекте полностью завершены. Специалисты убрали старое покрытие, установили новый бордюрный камень, сделали тротуары и обочины. Они уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного полотна, нанесли дорожную разметку и установили знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.