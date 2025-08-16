Ричмонд
В Красноярске расширяют легальные площадки для торговли садоводам

Администрация Центрального района Красноярска напомнила садоводам о правилах уличной торговли.

В текущем сезоне в центре города и Покровском организовано 10 специальных площадок с обновленными прилавками, где 90 продавцов могут легально реализовывать свою продукцию.

Для получения разрешения на торговлю садоводам необходимо обратиться в отдел экономики и потребительского рынка районной администрации по телефону +7 (391) 227−34−93. Специалисты помогут оформить документы и подберут свободные торговые места.

Как отметил глава администрации Центрального района Максим Орешников, организованные площадки были выбраны с учетом пожеланий самих садоводов, что позволило сократить количество случаев стихийной торговли.

Вместе с тем, контроль за соблюдением правил торговли продолжает усиливаться. С начала года уже составлено 35 административных протоколов на сумму 30 тысяч рублей — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарушителям грозят штрафы до 2 тысяч рублей.

Список легальных торговых площадок в Центральном районе:

ул. Дзержинского/Красной Армии, 3.

ул. Диктатуры Пролетариата, 31.

ул. Карла Маркса, 133.

ул. Линейная, 105.

ул. Парижской Коммуны, 14.

ул. Парижской Коммуны, 34/Ленина, 32.

ул. Республики, 43.

ул. Сурикова, 28.

ул. Чернышевского, 104.

ул. Чернышевского, 110.

Власти призывают садоводов использовать только разрешенные места для торговли, чтобы избежать штрафных санкций и способствовать благоустройству города.