В Красноярске расширяют легальные площадки для торговли садоводам

Вместе с тем, контроль за соблюдением правил торговли продолжает усиливаться. С начала года уже составлено 35 административных протоколов на сумму 30 тысяч рублей — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарушителям грозят штрафы до 2 тысяч рублей.