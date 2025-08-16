В Кишиневе задержали несколько участников акции оппозиции

«Наши сторонники блока прибыли утром на железнодорожный вокзал на поезде и начали устанавливать палаточный лагерь для проведения флешмоба. Силовики начали ломать палатки, хватать и силой выводить людей. На вопрос, что они нарушили, полиция не ответила, только грубо вытолкнула участников протеста», — заявили в ее пресс-службе.
Telegram-каналы, близкие к оппозиции, публикуют видео очевидцев, на которых зафиксировано, как полицейские отдают команды об усилении проверки на дорогах, останавливая транспорт и автобусы.
Лидер блока «Победа» Илан Шор ранее анонсировал проведение протестных акций в центре Кишиневе, но власти в спешном порядке организовали в этот день на площади Великого национального собрания выставку силовых ведомств. До этого полиция просила мэра города отказать в проведении демонстраций.
Борьба с оппозицией.
В июле ЦИК Молдавии отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства». Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.