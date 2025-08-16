В Севастополе пройдет вебинар на тему международных расчетов

Жители Севастополя могут принять участие в вебинаре «Новые инструменты на рынке международных расчетов». Поддержка предпринимателям, в том числе и образовательная, оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Севастопольском фонде поддержки субъектов предпринимательства.
На мероприятии выступит Виктор Величко — региональный руководитель по развитию бизнеса компании «А7». Он также является руководителем отдела по работе с ключевыми клиентами Крыма и Севастополя в Южном федеральном округе. Во время встречи участники обсудят услуги финансовых агентов и работу в условиях санкций. Также они узнают о возможностях для субъектов малого и среднего предпринимательства и для иностранных партнеров.
Событие состоится 22 августа с 12:00 до 13:00. Оно пройдет в онлайн-формате. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.