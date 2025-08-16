В Севастополе пройдет вебинар на тему международных расчетов

На мероприятии выступит Виктор Величко — региональный руководитель по развитию бизнеса компании «А7». Он также является руководителем отдела по работе с ключевыми клиентами Крыма и Севастополя в Южном федеральном округе. Во время встречи участники обсудят услуги финансовых агентов и работу в условиях санкций. Также они узнают о возможностях для субъектов малого и среднего предпринимательства и для иностранных партнеров.