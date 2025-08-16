C 1 сентября новосибирские автомобилисты начнут проходить медосвидетельствование по новым правилам

До вступления в силу обновленных правил проведения медицинского освидетельствования водителей на предмет опьянения остается две недели. Хотя общая схема процедуры останется прежней, будут внесены существенные коррективы.
Об этом в интервью ТАСС сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты.
Одним из ключевых изменений станет увеличение временного интервала между повторными замерами алкотестером. Если ранее этот промежуток составлял 15−20 минут, то теперь он будет варьироваться от 15 до 25 минут.
Кроме того, регламентировано время сдачи анализа мочи на предмет наличия запрещенных веществ. Сделать это необходимо в течение получаса после получения направления на химико-токсикологическое исследование. В противном случае, для анализа потребуется кровь.
В направлении на химико-токсикологическое исследование теперь обязательно будут фиксировать факт приема лекарственных препаратов. Также ужесточены требования к хранению биоматериалов — их необходимо хранить в течение трех месяцев с момента выдачи справки. Электронные записи масс-спектрометрии должны храниться пять лет.
По словам Машарова, цель нововведений — повысить объективность и привести процедуру освидетельствования в соответствие с современными стандартами. Водители, не согласные с результатами, смогут оспорить их в судебном порядке.
Изменение порядка проведения медосвидетельствования, напомним, готовилось еще весной, однако первая редакция новых правил подверглась серьезной корректировке — в том числе по причине «двойных стандартов» в отношении пешеходов и водителей. В итоге многие «радикальные» поправки, привлекавшие внимание общественности, были удалены.