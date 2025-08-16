C 1 сентября новосибирские автомобилисты начнут проходить медосвидетельствование по новым правилам

В направлении на химико-токсикологическое исследование теперь обязательно будут фиксировать факт приема лекарственных препаратов. Также ужесточены требования к хранению биоматериалов — их необходимо хранить в течение трех месяцев с момента выдачи справки. Электронные записи масс-спектрометрии должны храниться пять лет.