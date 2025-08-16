Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

C 1 сентября новосибирские автомобилисты начнут проходить медосвидетельствование по новым правилам

До вступления в силу обновленных правил проведения медицинского освидетельствования водителей на предмет опьянения остается две недели. Хотя общая схема процедуры останется прежней, будут внесены существенные коррективы.

До вступления в силу обновленных правил проведения медицинского освидетельствования водителей на предмет опьянения остается две недели. Хотя общая схема процедуры останется прежней, будут внесены существенные коррективы.

Об этом в интервью ТАСС сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты.

Одним из ключевых изменений станет увеличение временного интервала между повторными замерами алкотестером. Если ранее этот промежуток составлял 15−20 минут, то теперь он будет варьироваться от 15 до 25 минут.

Кроме того, регламентировано время сдачи анализа мочи на предмет наличия запрещенных веществ. Сделать это необходимо в течение получаса после получения направления на химико-токсикологическое исследование. В противном случае, для анализа потребуется кровь.

В направлении на химико-токсикологическое исследование теперь обязательно будут фиксировать факт приема лекарственных препаратов. Также ужесточены требования к хранению биоматериалов — их необходимо хранить в течение трех месяцев с момента выдачи справки. Электронные записи масс-спектрометрии должны храниться пять лет.

По словам Машарова, цель нововведений — повысить объективность и привести процедуру освидетельствования в соответствие с современными стандартами. Водители, не согласные с результатами, смогут оспорить их в судебном порядке.

Изменение порядка проведения медосвидетельствования, напомним, готовилось еще весной, однако первая редакция новых правил подверглась серьезной корректировке — в том числе по причине «двойных стандартов» в отношении пешеходов и водителей. В итоге многие «радикальные» поправки, привлекавшие внимание общественности, были удалены.